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اتحاد الفلاحة يعلن عن تولي معز بن زغدان رئاسة الاتحاد بعد استقالة نور الدين بن عياد

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 20:10 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، تولّي معز بن زغدان منصب رئاسة الاتحاد اثر تصويت المجلس المركزي بالإجماع على هذا القرار

وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أن نور الدين بن عياد قدم استقالته من رئاسة الاتحاد لأسباب صحية.

...

يذكر انه تم انتخاب نور الدين بن عيّاد، بالإجماع، رئيسا للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اثر انعقاد المجلس المركزي للإتحاد في دورته التاسعة يوم 18 ماي 2022، وذلك وفق ما صدر يوم 17 جوان 2022 بالرائد الرسمي للبلاد التونسيّة.


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