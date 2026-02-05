"لا يمكنه تحريف الحقيقة".. إيمان خليف توجه رسالة لترامب وتؤكد استعدادها لكتابة التاريخ في لوس أنجلوس

Olympian boxing gold medalist Imane Khelif already looking ahead to LA 2028 in L'Equipe newspaper.



La championne olympique de boxe Imane Khelif se confie pour L'Équipe sur son envie de participer aux JO 2028 > https://t.co/wwbHhgrUhS pic.twitter.com/doCSz7G4O5 — L'Équipe (@lequipe) February 4, 2026

تعرّضتإلى موجة واسعة من الجدل والاتهامات المتكرّرة بشأن هويتها الجنسية، صدرت عن شخصيات بارزة من بينها، قبل أن تخرج أخيراً لتوضيح موقفها وكشف تفاصيل طبية مرتبطة بمشاركتها الأولمبية.وخلال مقابلة نشرتها صحيفةالفرنسية أمس الأربعاء، أوضحت خليف، البالغة من العمر، والحاصلة على، أنها خضعت لعلاج هرموني مكّنها من خفض مستوىلديها من أجل المشاركة في المنافسات، مؤكدة في المقابل أنهاوقالت خليف:وأضافت أنها تمتلك الجينالموجود على الكروموسوم، والذي يُعد مؤشراً على الذكورة، معتبرة أن ذلك أمر طبيعي، ومشيرة إلى أنها تخضع لمتابعة طبية دقيقة بإشراف أستاذ مختص. وأوضحت:غير أن هذا التتويج لم يمرّ دون تبعات، إذ وجدت خليف نفسها في قلب حملة وُصفت بالمضلّلة، روّجت لفكرة أنها، وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة من بينهاوالكاتبة البريطانيةوفي ردّ مباشر على هذه الاتهامات، قالت:، مضيفة:وبخصوص مشاركتها المستقبلية، أكدت إيمان خليف استعدادها الكامل للخضوع لأييفرضها، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة فيبعد حصوله على اعتراف مؤقت منوفي هذا السياق، قالت:، مشيرة إلى أنها أرسلت ملفها الطبي الكامل، بما في ذلك التقارير الهرمونية، إلى الاتحاد العالمي للملاكمة دون أن تتلقى رداً حتى الآن.وأضافت بثقة:ومنذ تتويجها في، لم تخض خليف أي نزال رسمي، بعد أن منعها الاتحاد العالمي للملاكمة من المشاركة في بطولةالعام الماضي لعدم خضوعها آنذاك للفحص الكروموسومي الذي كان قد بدأ تطبيقه حديثاً.ورغم ذلك، شدّدت البطلة الجزائرية على تمسّكها بحلمها الأولمبي، مؤكدة:صحيفةالفرنسية