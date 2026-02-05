مركز التجارة الدولي ومنظمات دعم الاعمال في تونس يوقعون مذكرات تفاهم لتطوير التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية عبر الحدود

وقع مركز التجارة الدولي ومنظمات دعم الاعمال المتمثلة في غرفة التجارة والصناعة لتونس وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ، الخميس بتونس، مذكرات تفاهم بهدف تطوير التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية عبر الحدود في تونس، بما يتماشى مع الاولويات الوطنية والاقليمية.وتتنزل هذه الشراكة في اطار تنفيذ البرنامج الاقليمي للتجارة الرقمية والالكترونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بمبادرة المانية ومشاركة دولية، بغاية تطوير بيئة رقمية حديثة وامنة.ويهدف برنامج التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينفذه كل من مركز التجارة الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، الى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وبناء بيئة مواتية للتجارة الرقمية في عدة بلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.وتحدد مذكرات التفاهم، وفق كنفدرالية المؤسسات المؤسسات المواطنة التونسية، ادوار والتزامات الشركاء لاسيما في مجال دعم الشركات وتعزيز القدرات والحوار بين القطاعين العام والخاص.ومن شأن هذا التفاهم أن يعزز نشر الممارسات الجيدة في عدة قطاعات من بينها السياحة والانشطة الترفيهية والسياحة العلاجية والاستشارات الطبية عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والتطوير والتصميم والابداع الرقمي والتعلم الالكتروني والتكوين عن بعد والتسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية وخدمات التعهيد الخارجي والتدريب والاستشارات والهندسة المعمارية والهندسة.واكد الشركاء من خلال هذا التوقيع، التزامهم المشترك بتعزيز قدرات الشركاء الصغيرة والمتوسطة التونسية وتحسين بيئة التجارة الرقمية وادماج الشركات التونسية في الاسواق الاقليمية والدولية.