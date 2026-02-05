Babnet   Latest update 17:36 Tunis

مركز التجارة الدولي ومنظمات دعم الاعمال في تونس يوقعون مذكرات تفاهم لتطوير التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية عبر الحدود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984bb9e1c75a6.41341359_fpqlogehkmnji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 16:46 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وقع مركز التجارة الدولي ومنظمات دعم الاعمال المتمثلة في غرفة التجارة والصناعة لتونس وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ، الخميس بتونس، مذكرات تفاهم بهدف تطوير التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية عبر الحدود في تونس، بما يتماشى مع الاولويات الوطنية والاقليمية.

وتتنزل هذه الشراكة في اطار تنفيذ البرنامج الاقليمي للتجارة الرقمية والالكترونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بمبادرة المانية ومشاركة دولية، بغاية تطوير بيئة رقمية حديثة وامنة.


ويهدف برنامج التجارة الرقمية والتجارة الالكترونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينفذه كل من مركز التجارة الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، الى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وبناء بيئة مواتية للتجارة الرقمية في عدة بلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتحدد مذكرات التفاهم، وفق كنفدرالية المؤسسات المؤسسات المواطنة التونسية، ادوار والتزامات الشركاء لاسيما في مجال دعم الشركات وتعزيز القدرات والحوار بين القطاعين العام والخاص.

ومن شأن هذا التفاهم  أن يعزز نشر الممارسات الجيدة في عدة قطاعات من بينها السياحة والانشطة الترفيهية والسياحة العلاجية والاستشارات الطبية عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والتطوير والتصميم والابداع الرقمي والتعلم الالكتروني والتكوين عن بعد والتسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية وخدمات التعهيد الخارجي والتدريب والاستشارات والهندسة المعمارية والهندسة.
واكد الشركاء من خلال هذا التوقيع، التزامهم المشترك بتعزيز قدرات الشركاء الصغيرة والمتوسطة التونسية وتحسين بيئة التجارة الرقمية وادماج الشركات التونسية في الاسواق الاقليمية والدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323200

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-13
16°-10
19°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>