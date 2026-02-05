المنستير: انطلاق تنفيذ برنامج تعبيد وتهيئة عدد من الطرقات ببلدية المنستير

أعلنت بلدية المنستير أنه تم بتاريخ 29 جانفي المنقضي تسليم الاذن الإداري الخاص بالصفقة عدد 5 لسنة 2025 المتعلقة بمشروع تعبيد وتهيئة الطرقات بمدينة المنستير (برنامج سنتي 2022 و2023) إلى المقاولة الفائزة بالصفقة.وتحتسب آجال الأشغال، وفق ما اوردته البلدية على صفحتها الرسمية، بداية من اليوم الموالي لإمضاء الإذن، وتبلغ كلفة المشروع الذي تمت المصادقة على الصفقة الخاصة به بتاريخ 20 نوفمبر 2025، ما يناهز 3 ملايين و368 ألف دينار.وتهمّ مناطق تدخل مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2022، وفق ذات المصدر، جملة من الأنهج والطرقات بأحياء في مختلف الدوائر البلدية بالمدينة، حيث ستشمل في دائرة سقانص تعبيد نهج فيانا ولافالاوت زقاق كامبونغ، وألمآتا بحي المشرف، ونهج قدور الصرارفي والشاذلي أنور وجزء من نهج الشيخ محمد بودية ونهج الطبيب علي الفوراتي بحي الرياض، ونهج المنجي سليم ومحمود الماطري بداية من مدرسة النخيل وجزء من نهج علي بن غذاهم وفيليب سوقان والحبيب بوقطفة بحي الطباقة.أما في دائرة الحلية فسيتم تعبيد أنهج الفل والقرنفل والنرجس بحي البساتين، وأنهج القصور والناظور والفحص بحي السلام إضافة إلى تعبيد نهج الشحرور وطيور الطنان وطيور الوقواق والدوري البلدي بحي الفرينة.وسيتم في دائرة المدينة الثانية تعبيد أنهج سعدون الخولاني ومحمد بن سحنون إلى حدود تقاطعه مع نهج مكرم الزاهد بحي سيدي السري إضافة إلى نهج رقية بشير بحي النصر وجزء من نهج الفينيقيين بحي الملعب.أما مناطق التدخل لمشروع تعبيد الطرقات لسنة 2023، فيهم إعادة تعبيد نهج برلين (حي المشرف) وجزء من شارع رضا القلعي - نهج صالح عبد الحي (حي الرياض) وعبد الرحمان الكواكبي جزء من على الفرزدقي وجزء من الطاهر قيقة ونهج باكو (حي السواني) ونهج أحمد عباد الحبيب عصمان وزقاق بنهج جون كيندي بدائرة سقائص.وسيتم بدائرة الحلية تعبيد جزء من نهج بن عروس إلى حدود نهج نابل وتعبيد جزء من الطريق الرابطة بين المنطقة الصناعية والتقسيم الصناعي بوادي إسماعيل وتعبيد نهجين متفرعين عن نهج على باش حامية.وسيقع في دائرة المدينة الأولى تعبيد نهج الكوفة إلى حدود شارع الجلاء ونهج غار القط بالقراعية شارع 09 أفريل من تقاطعه مع شارع المجاهد الأكبر ونهج هارون الأندلسي، كما سيتم بدائرة المدينة الثانية تعبيد نهج الزبير بن العوام وعبد الرحمان الداخل و نهج برهان الدين الصفاقسي ونهج المفتى أحمد مخلوف.