عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يرتفع بنسبة 28 بالمائة مع موفى أوت 2024

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ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بنسبة 28 بالمائة، ليبلغ 7753 مليون دينار مقابل 6069 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023.



وكشف المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر اوت 2024، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 23 بالمائة مع موفي أوت 2024 .





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وسجلت صادرات تونس من الطاقة ارتفاعا على مستوى القيمة، مع موفى أوت 2024، بنسبة 3 بالمائة، مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.



وتأتي هذه البيانات في ظل حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية" وتسجيل اكتشاف "عزيزة 1". علما وان عدد الرخص الممنوحة يصل الى 16 رخصة بحث واستشكاف سارية المفعول. وقد منحت البلاد 56 امتياز استغلال منها 44 طور الانتاج.