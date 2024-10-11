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والي بنزرت يؤكد على استكمال اشغال إعادة تهيئة وتجديد المسبح البلدي وتامين وظيفيته في غضون شهر ديسمبر المقبل

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 22:09 قراءة: 1 د, 23 ث
      
دعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، جميع المصالح المسؤولة والمكلفة بملف مشروع إعادة تهيئة وتجديد المسبح البلدي ببنزرت ولاسيما المقاولات المكلفة، إلى تعبئة الجهود الكفيلة باستكمال بقية الاشغال الواجبة وتامين وظيفية المنشاة الشبابية والرياضية في غضون شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.

واضاف بن يعقوب خلال زيارة عمل غير معلنة اداها مساء الجمعة، إلى فضاء المشروع بحضور كل من معتمدة بنزرت الشمالية، سامية بوعلاق، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت، إيمان الزواوي، والمصالح الفنية للبلدية والمقاولات المكلفة بالاشغال، ان جميع مصالح الولاية من سلط جهوية ومحلية وبلدية و إدارية، لن تتواني عن تقديم المساعدة الواجبة لضمان استكمال جميع عناصر المشروع في الإبان.

...

واكد في ذات السياق، عقب تثمين المجهود المبذول من قبل المصالح البلدية والفنية، ضرورة الحرص على تامين جودة الاشغال المنجزة عبر المتابعة الميدانية والرقابة الفنية والإدارية الصارمة وإعادة الحياة لمنشاة تعاني منذ سنة 2017 ولمشروع عمومي له من الاهمية بمكان رياضيا وتربويا وإجتماعيا وبالاخص حضاريا، لا في الجهة فقط، بل، ايضا، وطنيا، وفق تعبيره .

ومن جهتها اكدت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت، إيمان الزواوي، ان الجميع حريصون كل الحرص على تنفيذ مجمل التوصيات الجهوية في الغرض واستكمال جميع الاشغال في الابان ووفق كراسات الشروط .

واضافت انه تم تشكيل فريق إداري مكلف بدراسة مطالب النوادي والجمعيات الراغبة في التدرب في المنشاة بما يضمن حسن توظيف المسبح وحوكمة إستغلاله .

يشار ان كلفة اشغال إعادة تهيئة وتجديد المسبح البلدي ببنزرت بلغت 8ر1 مليون دينار، وتم فيها القيام باشغال تجديد للمنشأة شملت الاشغال الفنية للمسبح الكبير ومسبح الاطفال وتغيير الهيكل الحديدي للسقف واشغال التسخين المركزي والسوائل والشبكة الكهربائية وإعادة دهن المسبح بالكامل وتهيئة حجرات الملابس وغيرها من التدخلات الفنية ،التي ستعيد الحياة للمسبح بعد قرابة اربع سنوات من غلقه .


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