مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على منتخب الأواسط 1 - 0

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فاز النادي الافريقي اليوم الجمعة بمركب منير القبايلي وديا على منتخب الأواسط بنتيجة هدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي أقيم دون حضور الجمهور، في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري كينغسلاي ايدو.

يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 4 جولات.

ويستضيف النادي الافريقي في الجولة الخامسة النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط.