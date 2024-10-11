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مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على منتخب الأواسط 1 - 0

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 21:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز النادي الافريقي اليوم الجمعة بمركب منير القبايلي وديا على منتخب الأواسط بنتيجة هدف دون رد.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي أقيم دون حضور الجمهور، في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري كينغسلاي ايدو.
يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 4 جولات.
ويستضيف النادي الافريقي في الجولة الخامسة النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط.


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