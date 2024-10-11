مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على منتخب الأواسط 1 - 0
فاز النادي الافريقي اليوم الجمعة بمركب منير القبايلي وديا على منتخب الأواسط بنتيجة هدف دون رد.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي أقيم دون حضور الجمهور، في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري كينغسلاي ايدو.
يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 4 جولات.
ويستضيف النادي الافريقي في الجولة الخامسة النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي أقيم دون حضور الجمهور، في الدقيقة 7 عن طريق النيجيري كينغسلاي ايدو.
يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 4 جولات.
ويستضيف النادي الافريقي في الجولة الخامسة النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295679