Babnet

الدربالى: مجلس الجهات والأقاليم أتم استعداده لجلسة  أداء رئيس الجمهورية  اليمين الدستورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6683cfccb9a382.26999423_nmhjpogeqlifk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 17:16 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أثناء إشرافه، اليوم الجمعة بمقر المجلس، على الاجتماع الأول لهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم بأن المجلس أتم استعداده لإنجاح الجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

وحث عماد الدربالي، وفق بلاغ أصدره المجلس، أعضاء هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم على التحضير الجيد وتوزيع المهام المحكم بين لجان المجلس لتوزيع مسؤوليات نقاش مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق مهامها ومجال اختصاصاتها.

...

وناقش الاجتماع ترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ومن جهتهم دعا أعضاء هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم في تدخلاتهم إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتوفير كل الإمكانيات للقيام بأعمالهم على أحسن وجه، مجمعين على أهمية تطوير نسق عقد اللجان لاجتماعاتها وتنظيم مهام النواب الميدانية ومهامهم المتعلقة بأعمالهم صلب المجلس.

وأوضح المجلس، في بلاغه، أن هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم "هي هيئة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أغلبية أعضائها وجوبا مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية، وتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم الخمس" وفق ما ينص على ذلك الفصل 38 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتتولى الهيئة بالخصوص، وفق ذات الفصل، اقتراح برنامج العمل النيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب وإبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس ودراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه ومناقشة المسائل المتعلقة بتأمين نشاط اللجان.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295658


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-19
32°-20
30°-22
32°-22
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*