Babnet

فتح باب الترشح لانتداب 400 من خريجي التكوين المهني في تونس للعمل في قطاع البناء في إيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670947265c3ca9.12499701_loifjnemkphqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 16:39 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، في بلاغ صحفي لها، عن فتح باب الترشح أمام الباحثين عن شغل من خريجي مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في تونس، للانتداب في 400 وظيفة في قطاعات البناء والبنية التحتية في إيطاليا، مضيفة إن آخر أجل لتقديم المطالب هو يوم 22 أكتوبر 2024.

وتستهدف هذه الانتدابات التي تتوزع إلى 120 وظيفة في قطاع الكهرباء في البناء و280 وظيفة في قطاع بناء البنية التحتية، الشباب التونسيين الحاصلين على شهادة كفاءة مهنية أوشهادة مؤهل تقني مهني أو شهادة مؤهل تقني سامي في مهن البناء.

...

ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم ممن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة، إيداع الترشحات في الآجال والمشاركة في محادثات الانتقاء المبرمج اجراؤها مع ممثلي الشركات الايطالية بنجاح، والتفرغ الكلي لمدة 3 أشهر للمشاركة في دورة تكوينية حول اللغة والثقافة الايطالية والصحة والسلامة المهنية إلى جانب تكوين تقني إضافي.

كما يجب على المترشحين اجتياز الاختبارات الطبية المطلوبة للعمل بايطاليا واستكمال اجراءات الحصول على تأشيرة العمل للدخول إلى الأراضي الايطالية.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أن المترشحين الذي سيتم اختيارهم سيستفيدون من تدريب في اللغة والثقافة الإيطالية والسلامة في العمل بالإضافة إلى تدريب تقني إضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا، داعية الراغبين في الترشح إلى التواصل مع أقرب مركز تشغيل أو عبر الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ANETI للحصول على كل التفاصيل المتعلقة بتقديم المطالب.

يشار إلى أن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين من خريجي منظومة التكوين المهني للحصول على مواطن شغل بايطاليا، يندرج في اطار برنامج "حوكمة الهجرة وتنقل اليد العاملة بايطاليا وشمال افريقيا" + THAMM، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم تنفيذه من طرف المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية "ELISE" والجمعية الوطنية الإيطالية لمقاولات البناء "ANCE" والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني.

ويهدف برنامج + THAMM إلى تعزيز قابلية توظيف الشباب التونسيين ومنحهم فرصة الحصول على وظائف مستدامة في إيطاليا، مع تطوير مهاراتهم المهنية. كما ينتهج البرنامج مقاربة شاملة للهجرة النظامية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الشريكة، وتطوير قدراتهم في المجال، وتسهيل الاعتراف بالشهادات والكفاءات.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295654


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-19
32°-20
30°-22
32°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*