الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على لاتسيو وأتليتيكو بعد تصرفات عنصرية من الجماهير

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه فرض عقوبات على فريقي لاتسيو الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني بسبب السلوك العنصري لجماهير الفريقين في المسابقات الأوروبية.

وقال اليويفا إنه سيتم إغلاق قطاعين في المدرج الشمالي لملعب لاتسيو في مباراة الفريق الأوروبية المقبلة على ملعبه، والتي من المقرر أن تكون أمام بورتو البرتغالي في السابع من نوفمبر المقبل بعد التصرفات العنصرية لبعض جماهيره خلال الفوز 4-1 على نيس الفرنسي الأسبوع الماضي.

كما تم تغريم لاتسيو بمبلغ 45 ألف يورو (49230 دولار) بسبب هذه المخالفة، مع إيقاف تنفيذ عقوبة أخرى بإغلاق الملعب جزئيا لمباراة واحدة.

وقال اليويفا "تم تعليق الإغلاق الجزئي للملعب خلال فترة اختبار مدتها عام واحد".



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كما تم تغريم أتليتيكو بمبلغ 30 ألف يورو مع إيقاف تنفيذ بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه لمباراة واحدة في البطولات الأوروبية لمدة عام واحد.

وأظهرت جماهير أتليتيكو تصرفات "عنصرية أو تمييزية" خلال خسارة فريقها 4-صفر من بنفيكا البرتغالي في رابطة أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

كما منع أندرلخت البلجيكي من بيع تذاكر لجماهيره خارج ملعبه لمباراته في الدوري الأوروبي أمام فريق آر.إف.إس في لاتفيا في السابع من نوفمبر بعدما قرر اليويفا تطبيق "الإجراء التأديبي المعلق الذي فرض في 21 أكتوبر 2022 لإشعال الألعاب النارية وإلقاء الأشياء وأعمال التخريب واضطرابات الجماهير".