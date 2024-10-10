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القصرين: ضخ 150 طنّا من البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بالجهة

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 13:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وجّهت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين حوالي 60 طنا من البطاطا نحو سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القصرين، وضخّت 90 طنّا أخرى لتعديل المخزون بنفس السوق.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمقتضيات المنشور المرجعي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بتأطير عمل مصالح المراقبة الإقتصادية لاسيما في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة مسالك توزيع البطاطا، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع الفجوة الخريفية (غياب هذا المنتوج)، وفق المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين فوزي عبيدي.
وبين عبيدي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم تكيثف عمليات المراقبة لسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين المدينة بهدف للوقوف على مدى التزام كافة المتدخلين بشفافية المعاملات الإقتصادية وخاصة احترام الأسعار القانونية، علما أن فريقا قار يعمل بالسوق ويتولى عملية المراقبة فيها على مدار السنة.
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وأضاف أنه تم، في نفس الإطار، العمل على دعم المعروضات من البطاطا بالسوق المذكورة عبر ربط الصلة ببعض الفلاحين الذين قاموا بتخزينها بمخازن الجهة.
وكشف المصدر ذاته أن عمليات مراقبة لمنتوج البطاطا بمختلف مسالك التوزيع، والموجهة بالخصوص للتصدي للزيادات السعرية، مكنت من رفع 109 مخالفات اقتصادية، توزعت إلى 107 مخالفات من أجل الزيادة في الأسعار ومخالفتين من أجل عدم إشهار الاسعار.


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