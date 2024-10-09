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بطولة افريقيا للامم للاعبين المحترفين 2025 - المنتخب التونسي لكرة القدم يتاهل مباشرة الى المرحلة النهائية

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 16:21 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ضمن المنتخب التونسي اليوم الاربعاء تأهله مباشرة الى نهائيات كأس إفريقيا للامم للاعبين المحليين لكرة القدم التي ستحتضنها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا من 1 إلى 28 فيفري 2025.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعلن خلال عملية سحب القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة للشان، ان منتخبات تونس والمغرب وليبيا تاهلت بشكل مباشر عن منطقة شمال إفريقيا الى النهائيات القارية بعد اعتذار المنتخب الجزائري عن المشاركة.

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وستدور التصفيات في جولتين بنظام الذهاب والإياب حيث ستقام الجولة الأولى من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري و1 إلى 3 نوفمبرالقادم، في حين تجرى منافسات الجولة الثانية في الفترة ما بين 20 إلى 22 ديسمبر القادم و27 إلى 29 من نفس الشهر.


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