وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67059cee0e86f7.90156954_hkpnoqemfilgj.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الثلاثاء، لدى لقائه، الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس، محمد صالح بن عيسى، الأهمية التي توليها تونس لمتابعة أنشطة مركز الجامعة في إطار حرصها على توفير أفضل الظروف لفائدة المؤسسات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقرّا لها.



وقدم بن عيسى، خلال اللقاء، عرضا حول الجهود التي يبذلها المركز في إطار توسيع آفاق العمل العربي المشترك، والتعريف بمختلف القضايا والمسائل العربية، وذلك بالتنسيق التام مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفق بلاغ للوزارة.