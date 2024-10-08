تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): لاعبو المنتخب التونسي يجمعون على ضرورة التالق امام جزر القمر ووضع قدم في النهائيات

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اجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ضرورة الفوز في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) التي ستجمعهم بمنتخب جزر القمر يوم الجمعة 11 اكتوبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس من اجل مواصلة المشوار المتميز في التصفيات بعد انتصاري مدغشقر وغامبيا ووضع قدم في النهائيات القارية بصفة مبكرة.



واكد متوسط الميدان الياس السخيري قبيل انطلاق الحصة التدريبية التي اجراها منتخب نسور قرطاج مساء اليوم بالملعب الفرعي برادس ان "الاجواء صلب المنتخب تلوح ايجابية وعلاقة جميع اللاعبين بالجهاز الفني الجديد طيبة وودية وهذا ما يترجم النتائج الايجابية المحققة في مستهل تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) بتحقيق فوزين والانفراد بصدارة الترتيب وهذا ما يحفزنا على الاستمرار في هذا النهج واضافة انتصار ثالث بمناسبة لقاء جزر القمر يوم الجمعة القادم ".



واكد متوسط الميدان الياس السخيري قبيل انطلاق الحصة التدريبية التي اجراها منتخب نسور قرطاج مساء اليوم بالملعب الفرعي برادس ان "الاجواء صلب المنتخب تلوح ايجابية وعلاقة جميع اللاعبين بالجهاز الفني الجديد طيبة وودية وهذا ما يترجم النتائج الايجابية المحققة في مستهل تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) بتحقيق فوزين والانفراد بصدارة الترتيب وهذا ما يحفزنا على الاستمرار في هذا النهج واضافة انتصار ثالث بمناسبة لقاء جزر القمر يوم الجمعة القادم ".

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وشدد لاعب انترخت فرانكفورت الالماني ان "التحدي الرئيسي الذي يتعين رفعه بمناسبة المواجهة المزدوجة ضد منتخب جزر القمر هو تقديم اداء يرتقي الى مستوى التطلعات حيث نريد تحقيق الانتصار مع اداء مقنع واسلوب هجومي صريح ونحن كلاعبين متحفزون للوصول الى هذا المبتغى".

ومن جهته اشار المدافع منتصر الطالبي الى ان "المنتخب التونسي مقدم على مباراتين ضد منتخب جزر القمر على قدر كبير من الاهمية سواء تلك التي ستدور في ملعب حمادي العقربي برادس او تلك التي ستجرى بالكوت ديفوار حيث سيتحدد خلالهما مصير التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) ولهذا سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق الانتصار في كلتا المباراتين وانطلاقا من لقاء الجمعة القادم في رادس سنعمل على تقديم مردود ايجابي ".

وحول طبيعة المنافس اوضح لاعب لوريان الفرنسي ان "الخارطة الكروية في افريقيا تطورت في السنوات الاخيرة واصبحت المستويات متقاربة حيث يتميز منتخب جزر القمر بتجانس عناصره وانسجامهم باعتبار ان اغلبية لاعبيه مروا بمراكز التكوين الفرنسية ومع ذلك فان همنا هو النجاح في فرض اسلوب لعبنا وامتاع جماهيرنا بمردود مرضي واسعادهم في نهاية المطاف بتحقيق الفوز".

وعبر شهاب الجبالي لاعب الاتحاد المنستيري عن سعادته بالدعوة التي وجهت له لتعزيز صفوف المنتنخب الوطني التونسي مؤكدا بالقول "لم اجد اية صعوبة تذكر في الاندماج صلب صفوف المنتخب بحكم معرفتي الجيدة باغلب اللاعبين والتحضيرات للقاء جزر القمر تدور في اجواء طيبة للغاية وساحاول تقديم المساعدة والاضافة كلما اتيحت لي الفرصة لذلك ".

ومن جهته قال الحارس صبري بن حسن "ان الدعوة للمنتخب جاءت بفضل المجهود الكبير الذي بذلته في الفترة الاخيرة

والمردود الايجابي مع فريقي النادي الصفاقسي طيلة السنوات الاخيرة وساسعى الى تطوير مهاراتي بصفة مطردة لاسيما في ظل تواجدي مع المننتخب الوطني وفي ظل تحضيرات دسمة لمباراة جزر القمر حيث سنتعامل مع اللقاء والمنافس بجدية تامة لاسيما وقد تعرفنا على نقاط قوة وضعف المنافس وسنسعمل على تحقيق الانتصار في رادس قبل التحول الى الكوت ديفوار لملاقاة ذات المنافس".



يذكر ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد اعلنت في وقت سابق ان الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قد وجه ، الدعوة إلى مدافع الترجي الرياضي ، محمد أمين بن حميدة، الذي شارك في الحصة التدريبية لمساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات التي خضع لها علي العابدي انه يعاني من اصابة ستمنعه من المشاركة في اللقاء الاول أمام منتخب جزر القمر وذلك في انتظار تطور حالته الصحية لمعرفة قدرته على المشاركة في اللقاء الثاني.

ومن جهة اخرى اعلنت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن غياب اللاعب علي يوسف عن التربص، لأسباب طارئة.