جندوبة: وزير التجارة يطلع على وضعية السوق المحلية وعملية التزويد

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اطلع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الثلاثاء خلال زيارة اداها إلى ولاية جندوبة على مدى جاهزية السوق المحلية لتزويد المستهلكين بالمواد الغذائية وفي مقدمتها المواد الاساسية.



وفي تصريح اعلامي، اعتبر المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية، حسام التويتي، ان اطلاع الوزير اليوم على وضعية السوق والتزويد والاسعار تهدف الى ضمان تزويد السوق المحلية بالخضر والغلال والمواد الغذائية الأخرى على غرار الحليب والسكر والقهوة والبطاطا وتعديل الأسعار وتجسيد استراتيجية وزارة التجارة الرامية إلى تحسين المقدرة الشرائية لدى المواطنين وتوفير حاجياتهم وتحسين طرق نفاذهم إلى مختلف المنتجات.

واشار في ذات الوقت الى تحسن عملية التزويد واستقرار السوق مع الاستعداد لتعزيزها ببعض المنتجات والمواد التي تشهد بين الحين والاخر تذبذبا في العرض على غرار السكر والشاي والقهوة وان الوزارة بصدد تجاوز هذا الاشكال.



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ولفت التويتي إلى ان الوزارة تعمل على توفير كافة مستلزمات السوق ومعالجة اي نقص يطرا مشيدا بما تقوم به مصالح الوزارة بالجهة من عمل ومتابعة يومية لعمليات التزويد والمراقبة والتصدي إلى محاولات الاحتكار والمضاربة.

من جهته اكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة توفيق الفرشيشي على أن ما هو متوفر من مادة البطاطا على سبيل المثال ( 1200 طن) ونحو مليوني لتر من الحليب من شأنه ان يطمئن المستهلك وأن ادارته تعمل على تعديل السوق بما يضمن توفر المواد بما يتناسب مع حاجيات الجهة.