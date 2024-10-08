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وزارتا الصناعة والبيئة تضبطان شروط ومراحل تنفيذ البرنامج الوطني لاستبدال 4 مليون فانوس متوهج

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 17:14 قراءة: 1 د, 12 ث
      
ضبطت وزارتا الصناعة والبيئة كلفة وشروط ومراحل تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق باستبدال 4 مليون فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطّاقة المعروف تحت اسم "برومو لاد " علما وان البرنامج يمتد لاربع سنوات.

وصدرت اليبانات المتعلقة بتاريخ انطلاق البرنامج وكلفتة ومخطط تمويله والفئات المنتفعة به والتزامات مختلف المتدخلين مفصلة بالرائد الرسمي عدد 122 لسنة 2024 على شكل قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة مؤرخ في 7 أكتوبر 2024 .

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ويتمثل هذا البرنامج في استبدال 4 مليون فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطّاقة وذلك من خلال اقتناء 4 مليون فانوس مقتصد للطّاقة وتوزيعها على العائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي وذلك بواقع 3 فوانيس لكل عائلة وجمع ومعالجة الفوانيس المستبدلة.

ويقصد بالعائلات المنخرطة في القسط الاقتصادي من البرنامج ، وفق الرائد الرسمي، العائلات التي لا تتجاوز استهلاكها الشهري 200 كيلو واط ساعة.

وينطلق البرنامج باقتناء وتوزيع نسبة 10 بالمائة من العدد الجملي للفوانيس في حين تتمثل المرحلة الثانية في اقتناء وتوزيع نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي للفوانيس

وتتمثل المرحلة الثالثة في اقتناء وتوزيع نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي للفوانيس في حين تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة اقتناء وتوزيع نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي للفوانيس.

تقدر الكلفة الجملية لتنفيذ هذا البرنامج بـ5ر40 مليون دينار من بينها اقتناء 4 مليون فانوس مقتصد للطاقة بمبلغ 6ر35 مليون دينار

وتحمل النفقات المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج على موارد صندوق الانتقال الطاقي على ان تتولى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج والإشراف على جميع مراحل إنجازه ومتابعته وتقييمه بالتعاون مع عديد الهياكل الاخرى.



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