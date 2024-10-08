جمال خشارم مدربا جديدا لقوافل قفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67055095c3b9f2.85014662_kmlhipjgeofqn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة التسييرية للقوافل الرياضية بقفصة اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب جمال خشارم للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم.

وأوضحت أنّ المدرب جمال خشارم سيباشر مهامه التدريبية بداية من مساء اليوم بملعب محمد رواشدة بقفصة، وذلك خلفا للمدرب سمير الجويلي.

يذكر أنّ جمال خشارم صاحب الـ 42 عاما يملك في رصيده بعض التجارب التدريبية في تونس وخارجها، حيث تولى خطة مدرب مساعد في النادي الصفاقسي في 2017، قبل أن يعيّن مدربا أولا للأولمبي الباجي في 2023.

أما خارج تونس فقد كانت له تجربة تدريبة مع المريخ السوداني في 2019.



...



تجدر الاشارة الى أنّ قوافل قفصة يتذيل جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى الأولى بـ 0 من النقاط، وذلك بعد مضي 4 جولات من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستقبل قوافل قفصة في الجولة الخامسة المقررة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري الأولمبي الباجي.

