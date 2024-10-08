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لقاء حول "تقاطع الفنون" مساء الجمعة 11 أكتوبر بمجمع "بيت الحكمة"

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ينظّم قسم الفنون بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال لقاء حول محور "تقاطع الفنون".
وتقدّم بالمناسبة الأستاذة فائقة البجاوي محاضرة بعنوان "الفنون المعماريّة المعاصرة : الأبنية القديمة". كما يقدّم الأستاذ سمير مخلوف محاضرة بعنوان "فهمي للفن (من خلال نموذج الكون التفاضلي)".

وسيكون الحاضرون في هذه الأمسية المندرجة ضمن اللّقاءات الفكريّة والفنيّة والإبداعيّة المختلفة لبيت الحكمة، على موعد مع الموسيقى من خلال عرض "نفس" للفنانة علياء السلّامي. وهو عرض يحتوي على مختارات من الأناشيد الدينية المنتقاة بدقة من حوالي 20 بلدا من مختلف بلدان العالم.


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