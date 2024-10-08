سبع مسرحيات تونسية تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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تسجل الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي ستنتظم بشرم الشيخ في مصر من 15 إلى 20 نوفمبر 2024 ، حضورا هاما للأعمال المسرحية التونسية من خلال 7 مسرحيات تشارك ضمن مسابقات المهرجان.



وتتنافس مسرحيتا "البوابة 52″ ، إخراج دليلة المفتاحي، ونص دنيا مناصرية، و "الظاهرة GODZILLA"، إخراج أوس إبراهيم وإنتاج المسرح الوطني ومركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة العروض الكبرى التي يشارك فيها 57 عملا من عديد الدول العربية على غرار الجزائر ومصر والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية.





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أما بالنسبة إلى القائمة القصيرة لعروض المونودراما والتي تضم 22 عملا فتشارك فيها مسرحيتان من تونس هما "السلطة الرابعة" للمخرج عبد القادر بن سعيد والممثل خالد هويسة عن فكرة الصحفي ناجي الزعيري، و"زينة " من إخراج يوسف مارس وتمثيل منى الشنوفي وإنتاج شركة نافتالين.



وتضم القائمة القصيرة لمسابقة مسرح الطفل ثلاثة عروض تونسية من مجموع 14 عرضا من عديد الدول، إذ يشارك المسرح التونسي ب " برج الأقحوان الذهبي" وهو عمل من إخراج صالح عروس ودليلة المفتاحي ونص دينا مناصرية و "أرض السر" للمخرج فيصل بن محمود وهي من تمثيل هيفاء بولكباش وسامية خليفة وأسامة الحنايني ومحمد البرهومي، إضافة إلى مسرحية "الوصفة العجيبة" لشركة وجود للإنتاج.

ويتضمن برنامج الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عديد الورشات منها ورشة بعنوان "هوية الطفل المصري والعربي" ستؤمنها أستاذة المسرح التونسية صابرين شعباني وتتوجه إلى فئة اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 سنة.

وللإشارة فإن هذه الدورة من المهرجان أربع مسابقات هي " "مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية" و"عروض المونودراما" و"العروض الكبرى" و"مسرح الطفل والنشء " ويشارك فيها 122 عملا مسرحيا.