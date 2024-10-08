Babnet

سبع مسرحيات تونسية تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67051659647162.29001875_jkgifqlnhopem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 14:03 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تسجل الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي ستنتظم بشرم الشيخ في مصر من 15 إلى 20 نوفمبر 2024 ، حضورا هاما للأعمال المسرحية التونسية من خلال 7 مسرحيات تشارك ضمن مسابقات المهرجان.

وتتنافس مسرحيتا "البوابة 52″ ، إخراج دليلة المفتاحي، ونص دنيا مناصرية، و "الظاهرة GODZILLA"، إخراج أوس إبراهيم وإنتاج المسرح الوطني ومركز الفنون الدرامية والركحية ببنزرت، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة العروض الكبرى التي يشارك فيها 57 عملا من عديد الدول العربية على غرار الجزائر ومصر والمغرب وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

...

أما بالنسبة إلى القائمة القصيرة لعروض المونودراما والتي تضم 22 عملا فتشارك فيها مسرحيتان من تونس هما "السلطة الرابعة" للمخرج عبد القادر بن سعيد والممثل خالد هويسة عن فكرة الصحفي ناجي الزعيري، و"زينة " من إخراج يوسف مارس وتمثيل منى الشنوفي وإنتاج شركة نافتالين.

وتضم القائمة القصيرة لمسابقة مسرح الطفل ثلاثة عروض تونسية من مجموع 14 عرضا من عديد الدول، إذ يشارك المسرح التونسي ب " برج الأقحوان الذهبي" وهو عمل من إخراج صالح عروس ودليلة المفتاحي ونص دينا مناصرية و "أرض السر" للمخرج فيصل بن محمود وهي من تمثيل هيفاء بولكباش وسامية خليفة وأسامة الحنايني ومحمد البرهومي، إضافة إلى مسرحية "الوصفة العجيبة" لشركة وجود للإنتاج.
ويتضمن برنامج الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عديد الورشات منها ورشة بعنوان "هوية الطفل المصري والعربي" ستؤمنها أستاذة المسرح التونسية صابرين شعباني وتتوجه إلى فئة اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 15 سنة.
وللإشارة فإن هذه الدورة من المهرجان أربع مسابقات هي " "مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية" و"عروض المونودراما" و"العروض الكبرى" و"مسرح الطفل والنشء " ويشارك فيها 122 عملا مسرحيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295443


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
33°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*