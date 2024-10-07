جلسة عمل تتابع مشاريع توحيد نظام الاستخلاص على كامل شبكة الطرقات السيارة واستعمال الطاقات المتجددة

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عرضت جلسة عمل انعقدت، الاثنين، الرؤية المستقبلية لشركة تونس الطرقات السيارة بشأن توحيد نظام الاستخلاص على كامل شبكة الطرقات السيارة واستعمال الطاقات المتجددة وتطوير نظام الاستخلاص في إطار تطوير الرقمنة وتسهيل الخدمات المسداة للمواطن.





واشرفت على الجلسة وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، بحضور رئيس الديوان، برهان حميدة، والرئيسة المديرة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة، سهام بن سلطان، ومكلف بمأمورية بالديوان، رياض الهنتاتي، وعدد من إطارات الوزارة والشركة.



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وتابعت الجسلة مدى تقدّم مشاريع الطرقات السيارة، وكذلك المشاريع التي تشرف عليها شركة تونس الطرقات السيارة من بينها مدى تقدم انجاز محطات الاستخلاص بالطريق السيارة قابس-مدنين-رأس جدير والأشغال في فضاءات الاستراحة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة برنامج صيانة شبكة الطرقات السيارة التي دخلت حيّز الاستغلال، نقلا عن بلاغ للوزارة.



كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مدى تقدم تنفيذ مشاريع الصيانة والسلامة بالأجزاء المبرمجة من شبكة الطرقات السيارة بهدف ضمان السلامة المرورية لمستعملي هذه الشبكة.



وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، ضرورة مزيد العمل على استكمال البرامج الجاري انجازها والانطلاق في تنفيذ المشاريع الجديدة في أحسن الظروف.

وتابعت الجسلة مدى تقدّم مشاريع الطرقات السيارة، وكذلك المشاريع التي تشرف عليها شركة تونس الطرقات السيارة من بينها مدى تقدم انجاز محطات الاستخلاص بالطريق السيارة قابس-مدنين-رأس جدير والأشغال في فضاءات الاستراحة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة برنامج صيانة شبكة الطرقات السيارة التي دخلت حيّز الاستغلال، نقلا عن بلاغ للوزارة.كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مدى تقدم تنفيذ مشاريع الصيانة والسلامة بالأجزاء المبرمجة من شبكة الطرقات السيارة بهدف ضمان السلامة المرورية لمستعملي هذه الشبكة.وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، ضرورة مزيد العمل على استكمال البرامج الجاري انجازها والانطلاق في تنفيذ المشاريع الجديدة في أحسن الظروف.