تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): المنتخب التونسي يجري اليوم اول حصة تدريبية وفحوصات للعابدي

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يشرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد ظهر اليوم الاثنين في تحضيراته، للمقابلة التي ستجمعه يوم الجمعة 11 اكتوبر الجاري بمنتخب جزر القمر ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025، وذلك باجراء حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.



واشارت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى ان المدافع علي العابدي سيخضع إلى فحوصات في نيس قبل السفر إلى تونس والالتحاق بالمجموعة مساء هذا اليوم.





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كما اعلنت عن انطلاق توافد اللاعبين على مقر الاقامة، حيث التحق كل من حمزة رفيع ومنتصر الطالبي ونادر الغندري وسيف الدين الجزيري وحنبعل المجبري وإلياس السخيري ويوسف المساكني وفرجاني ساسي والبشير بن سعيد وامان الله مميش وصبري بن حسن وياسين مرياح ورائد بوشنيبة وحسام بن علي وحسام تقا وبلال ايت مالك وبلال الماجري وشهاب الجبالي بمقر التربص.

وافادت الجامعة بان توافد اللاعبين سيتواصل خلال الساعات القادمة، على ان يكون ديلان برون آخر الوافدين غدا الثلاثاء.

كما اعلنت عن انطلاق توافد اللاعبين على مقر الاقامة، حيث التحق كل من حمزة رفيع ومنتصر الطالبي ونادر الغندري وسيف الدين الجزيري وحنبعل المجبري وإلياس السخيري ويوسف المساكني وفرجاني ساسي والبشير بن سعيد وامان الله مميش وصبري بن حسن وياسين مرياح ورائد بوشنيبة وحسام بن علي وحسام تقا وبلال ايت مالك وبلال الماجري وشهاب الجبالي بمقر التربص.وافادت الجامعة بان توافد اللاعبين سيتواصل خلال الساعات القادمة، على ان يكون ديلان برون آخر الوافدين غدا الثلاثاء.