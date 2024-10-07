تكريم الفنانة الراحلة ريم الحمروني في افتتاح المهرجان السينمائي "بعيونهن"

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تنتظم الدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن" من 12 إلى 16 أكتوبر 2024 بنابل. وتنطلق فعاليات الدورة بدار الثقافة بنابل، بسهرة موسيقية مهداة لروح الفنانة الراحلة ريم حمروني (التي توفيت في 19 فيفري 2023) من تأليف الموسيقي ربيع الزموري وغناء الفنانة لبنى نعمان اللذين سيقدمان موسيقى فيلم الافتتاح "ثنية عيشة" من إخراج وتأليف سالمى الهبي وإنتاج ماهر المطيري، وهو آخر عمل سينمائي شاركت فيه الممثلة ريم الحمروني.



هذا العمل هو روائي قصير (مدته 26 دق) وتحصل على عديد الجوائز من ضمنها جائزة أحسن فيلم قصير في مهرجان Open World Toronto film festival الذي انتظم من 28 إلى 30 جوان بكندا، كما تحصلت بطلة العمل إشراق مطر مؤخرا، على جائزة أحسن ممثلة في"Work Film Festival " في إيطاليا.





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يُشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لهذا المهرجان الذي ينظمه نادي سينما الحمامات التابع للجامعة التّونسيّة لنوادي السّينما، 16 فيلما من ضمنها 4 أفلام تونسية وهي" Brin of Folia" لهزار عباسي، (وثائقي مدته 19,2) و" Sejoumi en Peril" لتيسير نصراوي (وثائقي مدته 9 دق) و"فيرجينيا" لهويدة بلعزي (روائي مدته 7,5 دق) و روائي "جوع" لآمنة نجّار ( 12 دق) ومن مصر يشارك شريط "أحمر" لجميلة وافي (روائي مدته 14,10) و "نب تاوي" لمي وائل (روائي مدته 19) و "إن غاب القط" لماريان حنّا (روائي مدته 14,10) و "أخاف ألا أحبك" لسلمى سعد (روائي مدته 11,13) و "كلّ أسبوعين" لآية الحسيني (روائي مدته 19) و "راعي البقر الأخير" لبسمة شيرين (وثائقي مدته 9 دق). ومن المغرب يشارك "الأيام الرمادية" لعبير فتحوني (روائي مدته 18 دق) و "أنين صامت" لمريم جعبور (روائي مدته 20 دق) ومن فلسطين يشارك "ذاكرة مهشّمة" لحياة لبن (وثائقي) ومن سلطنة عمان "أوراق جافة" لدليله علي ناصر الدرعية (روائي مدته 11 دق) إضافة إلى الفيلم الجزائري "نية" لإيمان عيادي (روائي مدته 16 دق) والفيلم اللبناني "ملح البحر" لليلى بسمة (روائي مدته 19 دق).

وأعلنت الهيئة المديرة للمهرجان، برئاسة منال السويسي مؤسسة هذه التظاهرة، عن تركيبة لجنة التحكيم التي تضم كلا من الممثلة وجيهة الجندوبي والمخرجة ندى المازني حفيظ والمنتج مصلح كريم والممثلة إشراق مطر (بطلة فيلم الافتتاح) وكاتب السيناريو المصري محمد عبد الخالق.

وسيتم من خلال مهرجان "بعيونهن" تكريم السينمائيات الفلسطينيات عبر فقرة بعنوان "فلسطين من خلال أعينهن" والتي تتضمن تكريم المخرجة خديجة حباشنة أبو علي، إضافة إلى عرض 4 أفلام لمخرجات فلسطينيات. كما ستحل السينما الاسبانية ضيفة على المهرجان هذه السنة من خلال قسم مخصص لها بعنوان "نظرات متقاطعة".

وتتوزع فعاليات المهرجان على دار الثقافة بنابل وفضاء جيلان بنابل ودار الثقافة بمنزل تميم والمركز الثقافي الدولي بالحمامات. وسيقع على هامش هذه الدورة الخامسة، تنظيم إقامة فنية لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة تشرف عليها سامية عمامي بمشاركة 10 مخرجات من عديد البلدان العربية، إضافة إلى ورشة بعنوان "دقيقة ضوء" تتضمن تدريبا على إخراج الأفلام باستخدام الهاتف الجوال وتشرف عليها إيناس حراثي لفائدة 10 سينمائيين شبان وشابات.

وستشمل فعاليات المهرجان أيضا فقرة بعنوان "حوارات إبداعية" تتمحور حول مهرجانات سينما المرأة وأهميتها في خلق بيئة آمنة ستُقام بحضور عديد الضيوف على غرار ممثلي مهرجان أسوان لسينما المرأة، و حوار ثان حول الذكاء الاصطناعي وكتابة السيناريو والإنتاج السينمائي. كما سيتم بالمناسبة تنظيم حلقة نقاش حول كتاب "Les Tunisiennes font leur cinéma" لهندة حوالة الذي صدر سنة 2023 عن دار نيرفانا للنشر. ويقدم المهرجان بالمناسبة "بودكاست" بعنوان "هن والسينما"، من إنتاج الجامعة التّونسيّة لنوادي السّينما، يمنح الفرصة للمدعوات والمشاركات للتعبير عن آرائهن بخصوص سينما المرأة.

وللإشارة فإن مهرجان "بعيونهن" الذي تم إطلاقه في سنة 2017 هو أول مهرجان تونسي يعنى بالنساء المخرجات يحتفي بسينما المرأة ويعد فرصة للتعريف بالأعمال السينمائية للنساء وتثمين عملهن خاصة في مجال السينما والسمعي البصري و"الملتيميديا" بشكل عام، كما يعد فرصة لتسليط الضوء على العراقيل التي تعترض المرأة السينمائية المبدعة وقضايا المرأة في المجتمع بشكل عام. وقد واجه القائمون على هذا المهرجان عديد العراقيل المالية مما أثر على دورية إقامة هذا الموعد السينمائي السنوي.