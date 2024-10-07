كاس الكنفدرالية الافريقية - النادي الصفاقسي في المجموعة الاولى

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وضعت عملية سحب القرعة الخاصة بدوري المجموعات لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم التي دارت اليوم الاثنين بالقاهرة، ممثل كرة القدم التونسية النادي الصفاقسي في المجموعة الاولى الى جانب نادي قسنطينة الجزائري وبرافوس دو ماكيس الانغولي وسيمبا التنزاني.



وفي ما يلي تركيبة المجموعات

المجموعة الاولى - النادي الصفاقسي ونادي قسنطينة الجزائري وبرافوس دو ماكي الانغولي وسيمبا التنزاني



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المجموعة الثانية - نهضة بركان المغربي والملعب المالي وستيلينبوش الجنوب افريقي ولوندا سول الانغولي

المجموعة الثالثة - اتحاد العاصمة الجزائري واسيك ميموزا الايفواري وجاراف السنيغالي واورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة - الزمالك المصري والمصري البورسعيدي واينيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي