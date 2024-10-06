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المترشح زهير المغزاوي: "نتائج سبر الاراء حول الانتخابات غير صحيحة"

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 22:32 قراءة: 1 د, 3 ث
      
اعتبر زهير المغزاوي، المترشح للانتخابات الرئاسية أن نتائج سبر الاراء التي تم الاعلان عنها الليلة في التلفزة الوطنية، "غير صحيحة ومجانبة للصواب"، حسب تقديره.

وأظهرت النتائج التقديرية لسبر آراء أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، ووقع الاعلان عنها في نشرة الثامنة مساء للأخبار على القناة الوطنية الاولى، فوز المترشح قيس سعيّد بنسبة 89,2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية داخل تونس، يليه في المرتبة الثانية المترشح العياشي زمّال بنسبة 6,9 بالمائة من الأصوات وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي ب 3,9 بالمائة من الأصوات.
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وقال المغزاوي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الاحد من مقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة، ان نتائج سبر الاراء المعلن عنها هي "محاولة للتمهيد من أجل قبول الرأي العام بالنتائج الأولية الرسمية" التي سيقع الاعلان عنها غدا الاثنين.

وشدّد المغزاوي على "المسؤولية التاريخية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الجيش والامن الوطنيين في حماية هذا المسار الانتخابي، من كل محاولات العبث"، حسب تعبيره.

وبلغت النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بتونس، 27,7 بالمائة، أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا.


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