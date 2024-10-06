حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة: إيداع 13 موقوفا السجن وإبقاء 4 أشخاص في حالة سراح

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أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين، المتعهد بقضية حادث غرق مركب هجرة غير نظامية جدّ الأسبوع المنقضي بسواحل جزيرة جربة، بإيداع 13 موقوفا السجن المدني بحربوب، والابقاء على 4 آخرين في حالة سراح، وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش.



وأضاف البكوش، في تصريح لصحفية "وات"، أن قاضي التحقيق أصدر 7 بطاقات تفتيش جديدة ضدّ أشخاص شملتهم الابحاث ومازالوا في حالة فرار، موضحا أن الاستماع الى الموقوفين في هذه الحادثة انطلق يوم أمس السبت وتواصل لساعات قبل أن تصدر الاحكام فجر هذا اليوم الاحد.

وتم، من جهة أخرى، تسليم 13 جثة الى ذويها بعد استكمال الاجراءات العلمية واستخراج أذون الدفن، فيما لا تزال 4 جثث في انتظار استكمال الاجراءات المتعلّقة بها، 3 منها تمت إعادة أخذ عينات منها للتحليل وجثة رابعة لم تجهز بعد نتيجة تحاليلها، فيما يستبعد ان تكون جثة انتشلت يوم أمس لأحد ضحايا هذا المركب بسبب الحالة التي وجدت عليها والتي تبيّن انها قضت في البحر مدة لا تقل عن شهر، حسب مصدر امني.



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وللتذكير فإن حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية جدّ مطلع الأسبوع المنقضي بسواحل جزيرة جربة على بعد 500 متر من شاطئ الحشاني بحومة السوق، وأسفر عن انتشال 18 جثة منها جثة جاري القيام بالتحاليل لاثبات هويتها، ونجاة 34 شخصا آخر بين تونسيين ومغربيين.