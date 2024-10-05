المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنشر 168 ملاحظا لتقييم مشاركتهم في الانتخابات

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أعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن نشر 168 ملاحظا على كافة ولايات الجمهورية لمراقبة سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.



وأوضحت المنظمة في بيان نشرته، اليوم السبت، أن ملاحظيها سينتشرون في 528 مركز اقتراع موزعين على 24 ولاية، وأنهم سيعتمدون على الملاحظة القارة في 96 مركز اقتراع وعلى الملاحظة المتنقلة في 432 مكتب اقتراع.





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وبينت أن الملاحظين سيتثبون من مدى جاهزية مراكز ومكاتب الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة، على مستوى البنية التحتية والنفاذ إلى المعلومة وممارسة حقهم في الاقتراع، ومدى التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوفير الترتيبات التيسيرية للناخبين ذوي الإعاقة.



ولضمان حسن جمع وتحليل بيانات الملاحظة ستحدث المنظمة قاعة عمليات مركزية غدا الأحد بإحدى فنادق العاصمة، كما ستقوم بإصدار بلاغات صحفية حول النتائج الاولية لعملية الملاحظة في صفحتها الرسمية.



وكانت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد انطلقت منذ أوت الماضي في تكوين ملاحظيها في إطار مشروع "من أجل مسار انتخابي دامج"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.



