استقرار نسبة التضخم في تونس في مستوى 7ر6 بالمائة خلال سبتمبر 2024

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استقرت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر سبتمبر 2024، في مستوى 7ر6 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.



وفسّر المعهد الوطني للاحصاء، بحسب مؤشرات الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2024، هذا الاستقرار بزيادة نسق تطور أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية، (2ر9 بالمائة خلال سبتمبر، مقابل 5ر8 بالمائة في أوت) وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (7 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في أوت)، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (7ر9 بالمائة في سبتمبر مقابل 9ر9 بالمائة في شهر أوت) والمشروبات الكحولية والتبغ (3ر0 بالمائة في سبتمبر مقابل 4ر5 بالمائة في شهر أوت)، من ناحية أخرى.





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ارتفاع اسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 2ر9 بالمائة

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 2ر9 بالمائة. ويعود ذلك، بالأساس، إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 8ر22 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 1ر15 بالمائة والفواكه الجافة بنسبة 15 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 2ر13 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 13 بالمائة ولحم البقر بنسبة 4ر12 بالمائة والدواجن بنسبة 2ر12 بالمائة.



وتطورت، كذلك، أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر 2024 بنسبة 1ر6 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. وفسر المعهد ذلك، خاصة، بارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 3ر8 بالمائة.

كما زادت أسعار الخدمات بنسبة 2ر5 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8ر8 بالمائة.





تراجع التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2024 الى 2ر6 بالمائة

وتراجع التضخم الضمني لشهر سبتمبر 2024، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، إلى مستوى 2ر6 بالمائة بعد أن كان 4ر6 بالمائة، في شهر أوت الفارط.

وافادت معطيات المعهد الوطني للاحصاء ان أسعار المواد الحرة شهدت تطورا بنسبة 7ر7 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 2ر10 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.





ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8ر0 بالمائة خلال سبتمبر 2024

ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 8ر0 بالمائة، مقارنة بشهر أوت 2024، وفق البيانات ذاتها التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.



وأرجع المعهد هذا الارتفاع الى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر1 بالمائة وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 9ر3 بالمائة، مقابل انخفاض أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1ر0 بالمائة مع تواصل موسم التخفيضات الصيفية.



وزادت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5ر1 بالمائة، خلال شهر سبتمبر، نتيجة ارتفاع أسعار الفواكه الجافة بنسبة 5 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 6ر4 بالمائة والدواجن بنسبة 5ر4 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 2ر4 بالمائة. في حين، تراجعت أسعار لحم البقر بنسبة 5ر1 بالمائة.



وارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 9ر3 بالمائة، جرّاء تطور أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 2ر4 بالمائة وخدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 5ر5 بالمائة وخدمات دروس التدارك بنسبة 4ر3 بالمائة وخدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 1ر3 بالمائة.



وتطورت، بدورها، أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4ر1 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية بنسبة 1ر7 بالمائة.