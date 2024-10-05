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المنتخب التونسي للاواسط في تربص تحضيري من 6 الى 14 أكتوبر استعدادا لتصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 17:03 قراءة: 1 د, 21 ث
      
يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (مواليد 2005-2006) بداية من يوم غد الأحد والى غاية 14 أكتوبر الجاري في تربص تحضيري بتونس العاصمة وذلك في اطار الاستعداد لخوض تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت أنّ المدرب الوطني سليم بن عاشور وجه الدعوة لـ 24 لاعبا للمشاركة في هذا التربص.

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يذكر أنّ المنتخب التونسي سيستهل مشواره في تصفيات اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس أمم افريقيا لاقل من 20 سنة بمواجهة نظيره الليبي يوم 14 نوفمبر القادم على أن يتبارى في الجولة الثانية مع منتخب المغرب يوم 17 نوفمبر ثم مع منتخب الجزائر في الجولة الرابعة يوم 23 نوفمبر قبل أن يختتم سلسلة لقاءاته بمواجهة منتخب مصر يوم 26 نوفمبر لحساب الجولة الخامسة والاخيرة.
وستقام هذه التصفيات بمدينة السويس المصرية في الفترة الممتدة من 12 الى 27 نوفمبر القادم على يتأهل في اعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في التربص :

النجم الرياضي الساحلي: ياسين صابر - إبراهيم السويسي – أمين بوزعبية
الترجي الرياضي التونسي: علاء الدين الدربالي – وجدي العيساوي – زين الدين كادا
الاتحاد الرياضي المنستيري: ريان بسباس – لؤي تريعة
النادي الرياضي الصفاقسي: يوسف بشة – عمر بن علي – جاني دانجيلو
النادي الرياضي البنزرتي: محمد امين علالة – ريان الرحيمي
الملعب التونسي: خليل العياري – المنصف الغربي
النادي الرياضي القربي: محمود صادق
الهلال الرياضي الشابي: أمان الله المحرزي
ليون لا ديشار: جاسم عسول
نيس الفرنسي: ريان الجربي
ستراسبورغ الفرنسي: الياس العرعار
هانوفر الألماني: أنس الكردي
كارلشرو الألماني: لؤي بن فرحات
نادي أنيساي الفرنسي: وائل دبيش
نادي هيلاس فيرون: تــوماس الزواغي


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