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القصرين : تقدم موسم جني صابة الطماطم الفصلية المتأخرة بالجهة بنسبة 50 بالمائة

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 14:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تقدم موسم جني الطماطم الفصلية المتأخرة بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي بنسبة 50 بالمائة، ومن المؤمل أن يستكمل خلال شهر نوفمبر المقبل، وفق رئيس مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين مختار العلاقي.

وبين العلاقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تقديرات صابة هذا الموسم من الطماطم الفصلية المتأخرة، التي تعدّ من إختصاص الجهة وتتصدر فيها سنويا المرتبة الأولى وطنيا من حيث المساحة والإنتاج، قدرت بحوالي 88 ألف طن في مساحة منجزة بلغت 2100 هكتار، وتأتي معتمدية سبيبة في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج ب50 ألفا و400 طن، في ما تحتل معتمدية فوسانة المرتبة الثانية بانتاج 22 ألف طن تليها معتمدية سبيطلة بإنتاج حوالي 10 آلاف طن، علما وأن الجهة سجلت هذا العام ارتفاعا في الصابة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.
وكشف المصدر ذاته أن إنتاج الجهة من هذه النوعية من الطماطم، يغطي الفترة الخريفية التى تمتد من شهر سبتمبر الى موفى شهر نوفمبر من كل سنة، مشيرا إلى أن سعر الكلغ الواحد من الطماطم الفصلية المتأخرة على مستوى الضيعة يفوق ال800 مليم .


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