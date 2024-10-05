Babnet

نابل: توقعات بإنتاج 62 ألف طن من زيتون الزيت و5600 طن من زيتون المائدة بزيادة 4 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/zaytoun.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 13:49 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، صابة الزيتون خلال الموسم الحالي ب62 ألف طن زيتون زيت بمعدل 12 ألف طن من الزيت، مقابل 58 ألف طن خلال الموسم الفارط بمعدل 11 ألف طن من الزيت، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الكزدغلي، في تصريح لصحفية (وات)
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع إنتاج 5600 طن من زيتون المائدة الذي تبلغ مساحته 1200 هكتار مقابل 4800 طن خلال الموسم الفارط، لافتا الى ان الصابة ستكون طيبة وذات جودة بفضل جهود الفلاحين في توفير المداواة والمياه بالاعتماد على الري التكميلي نظرا لنقص مياه الري خلال شهري جويلية وأوت.
وأبرز الكزدغلي، أنه من المنتظر ان تنتظم جلسة خلال الأسبوع القادم مع السلط الجهوية لتحديد موعد انطلاق جني الزيتون وتفادي الاشكاليات التي يمكن ان تعترض الفلاحين وأصحاب المعاصر مع العمل على توفير أحسن الظروف لضمان حسن سير الموسم
تجدر الإشارة الى ان موسم جني الزيتون يكتسي أهمية بولاية نابل باعتبار أنه يتواصل على امتداد ثلاثة أشهر ويوفر حوالي 500 ألف يوم عمل ويشغل حوالي 3500 عامل وتقدر مساحة الغابة الجملية للزيتون بالجهة بحوالي 27 ألف و700 هكتار تتوزع على 26 ألف و500 هكتار زيتون زيت و1200 هكتار زيتون مائدة، لاسيما وان الجهة تضم 49 معصرة من بينها 47 معصرة عصرية وتقدر طاقة التحويل اليومية ب 2500 طن .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295268


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 13:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*