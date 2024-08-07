المنصري: انطلاقا من اليوم والى غاية 10 اوت هيئة الانتخابات تبت في الترشحات، ولا يمكن اضافة اي وثيقة منقوصة للملف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/658c9183e5b3a6.95196512_nphgjlmoqeikf.jpg width=100 align=left border=0>

ينطلق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء في النظر والبت في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية وذلك الى غاية يوم السبت 10 اوت الجاري بعد ان اغلقت يوم امس الثلاثاء اجال تقديم الترشحات .



واشار الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلس الهيئة سينظر في 17 ملف ترشح تم تقديمها طيلة فترة ايداع الترشحات ( من 29 جويلية الى 6 اوت ) للتاكد من مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والوثائق المطلوبة والتزكيات مشددا على انه لا يوجد اي امكانية لاضافة وثيقة منقوصة لملف مترشح بعد انتهاء اجال ايداع الترشحات





...



وبخصوص التثبت في التزكيات الشعبية التي قدمها المترشحون المحتملون والتي تعد بالآلاف قال المنصري ان ذلك يتم عبر تطبيقة معدة للغرض وقد تم انتداب وتكوين 140 عونا مكلفين للقيام بهذه العملية والتثبت في التزكيات حالة بحالة من حيث عددها المطلوب (10 الاف تزكية لكل مترشح) ومن حيث توزيعها على الدوائر الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة)



واضاف في هذا الاطار ان مجلس الهيئة سيراسل خلال فترة البت (ايام 7و8 و9 و10 اوت)، اصحاب الملفات المودعة لتدارك وتصحيح مسائل شكلية تتعلق بالتزكيات بشرط توفر العدد المطلوب منها مضيفا ان ذلك يخص مثلا قيام ناخب بتزكية اكثر من مترشح او عدم توفر صفة الناخب في المزكي حيث يتم التنبيه على صاحب الملف لتصحيح ذلك في ظرف 48 ساعة.

واشار ان الهيئة بعد البت في الترشحات في اجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم، تقوم بالاعلام بقرارات البت والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الادارية بطوريها والتي من المنتظر ان تمتد على مدى 3 اسابيع



ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل



وفي ما يلي قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية حسب تاريخ تقديم الملف :

فتحي خميس الكريمي (29 جويلية)



ليلى الهمامي (31 جويلية)



يسري سليمان (2 اوت)



عبير موسي (3 اوت)



قيس سعيد (5 اوت)



عياشي الزمال (5 اوت)



منذر الزنايدي (5 اوت)



زهير المغزاوي (6 اوت)



الصافي سعيد (6 اوت)



ذاكر الأهيذب (6 اوت)



هشام المؤدب (6 اوت)



رقية الحافي (6 اوت)



ناجي جلول (6 اوت)



بشير العواني (6 اوت)



عبد اللطيف المكي (6 اوت)



عماد الدائمي (6 اوت)



عبد الفتاح الزمرلي (6 اوت)