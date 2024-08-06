التيار الديمقراطي يطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dff79e841ac67.70082055_kglpfjmqoeihn.jpg width=100 align=left border=0>

تقدم حزب التيار الديمقراطي يوم الثلاثاء، بطعن لدى المحكمة الإدارية (دعوى في تجاوز السلطة)ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.



وأضاف الحزب، في بلاغ ، أنه تقدّم، اليوم كذلك، بمطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا للمسودّة، مع طلب تأجيل التنفيذ إلى حين البتّ في أصل الطعن، نظرا لأنّ استمرار العمل بقرار الهيئة المطعون فيه سيؤدّي إلى نتائج لا يمكن تداركها.

