رئاسية 2024: وكيل المرشح عبد اللطيف المكي يودع ملف ترشح لدى هيئة اللانتخابات

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قدّم أحمد النفاتي وكيل المترشح عبد اللطيف المكي، رئيس "حزب العمل والإنجاز"، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر القادم وذلك قبل انتهاء الآجال القانونية مساء اليوم الثلاثاء .



وقال النفاتي في تصريح صحفي إثر تقديمه لملف المكّي (61 سنة) بأنّه قدّم ملفا قبلته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان موكله قدم أكثر من 14 ألف تزكية شعبية إضافة إلى 22 وثيقة أخرى مستوجبة في ملف الترشح لخوض الرئاسيات المقبلة، رغم حرمانه من تجميع تلك التزكيات بنفسه بسبب تحديد مكان اقامته ومنعه من مغادرتها على خلفية احدى القضايا.



وقال النفاتي في تصريح صحفي إثر تقديمه لملف المكّي (61 سنة) بأنّه قدّم ملفا قبلته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفا ان موكله قدم أكثر من 14 ألف تزكية شعبية إضافة إلى 22 وثيقة أخرى مستوجبة في ملف الترشح لخوض الرئاسيات المقبلة، رغم حرمانه من تجميع تلك التزكيات بنفسه بسبب تحديد مكان اقامته ومنعه من مغادرتها على خلفية احدى القضايا.

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وأشار أحمد النفاتي إلى ما وصفها بـ"التضييقات التي مورست ضد عبد اللطيف المكي منذ اعلان نيته الترشح" لهذا الاستحقاق الانتخابي ومن ضمنها رفض السلطات المعنية مده ببطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد3) رغم تقديمه لمطلب في الغرض منذ شهر ونصف، وتعللها في مرات عديدة بجملة من الإجراءات، وفق قوله.



وتحدث الوكيل عن التتبعات القضائية والتضييقات التي قال انها طالت المكي وهو نائب سابق ووزير صحة اسبق آخرها الحكم الصادر الليلة الماضية بسجنه مدة 8 آشهرفي علاقة بما يعرف بملف التزكيات وحرمانه مدى الحياة من الترشح للانتخابات وهو حكم "صدر رغم قرار بتأجيل النظر في القضية لحين اطلاع الدفاع على ملف القضية"،حسب تعبيره.