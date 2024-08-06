رئاسية 2024: بشير العواني يودع ملف ترشحة لدى هيئة اللانتخابات

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قدّم بشير العواني المترشح عن "حركة شباب نحن لها "، مساء اليوم الثلاثاء، الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 6 أكتوبر القادم.

وقال العواني في تصريح اعلامي إثر تقديم ملفه، بأنّ ملف ترشحه مكتمل وهناك فقط نقص في عدد التزكيات المقدمة " مضيفا انه سيعمل خلال المهلة الممنوحة من قبل هيئة الانتخابات والمقدرة بـ48 ساعة على استكمال ذلك النقص و تقديم التزكيات الضرورية.

ولاحظ المترشح انه تقدم لهذه الانتخابات "رغم الظرفية الصعبة و تخوف البعض من المشاركة في الحياة السياسية معتبرا ان ترشحه للرئاسيات المقبلة هدفه "تقديم رسالة للاجيال القادمة للاقبال على الشأن العام والمشاركة فيه.

ووفق المترشح فانه قام بايداع التأمين المالي الضروري وقدره 10 آلاف دينار كما انه حصل "بيسر" على بطاقة عدد 3.



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وانتهت مساء اليوم آجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي انطلق يوم 29 جويلية الماضي.

ومن المنتظر الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم الاحد المقبل 11 أوت على ان يعلن مجلس هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين يوم 4 سبتمبر القادم وذلك اثر استيفاء كل مراحل التقاضي والطعون امام المحكمة الادارية.