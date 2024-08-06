رئاسية 2024: رقية الحافي تودع ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية لدى هيئة الانتخابات

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أودعت رقية الحافي، المترشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، عشية اليوم الثلاثاء، ملف ترشحها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت الحافي، في تصريح لوسائل الإعلام، إنها سيدة أعمال أصيلة ولاية قبلي وتقيم في ولاية بن عروس. كما أنها ناشطة في المجتمع المدني وسبق لها الترشح في الانتخابات الرئاسية سنة 2019.



وأكدت على أنها قدمت ملفا كاملا لهيئة الانتخابات، وأنها نجحت في تجميع أكثر من 10 آلاف تزكية شعبية، ولم تتعرض إلى أية عراقيل في إعداد ملف الترشح.



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كما صرحت بأنها قدمت ترشحها للانتخابات الرئاسية، لتأكيد وجود المرأة التونسية في مواقع القرار باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمع، معتبرة أن المرأة التونسية قادرة على تحقيق الإضافة لبلادها من أي موقع كان.



يذكر أن آجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، والتي كانت انطلقت يوم 29 جويلية الماضي، قد أغلقت على الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 11 أوت والقائمة النهائية يوم 4 سبتمبر القادم.