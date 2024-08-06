57 حالة وفاة بالشواطئ من 1 جوان الى 5 أوت ..و127 وفاة جراء حوادث الطرقات (الحماية المدنية)

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بلغ عدد حالات الوفاة المسجلة بالشواطئ، من 1 جوان الى 5 أوت الجاري، 57 حالة، وفق معطيات نشرتها الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، والتي كشفت أن ولاية نابل (16 حالة) سجلت أكبر نسبة من هذه الوفيات تليها ولاية بنزرت (8 حالات) فمدنين ثم تونس (7 حالات في كل منها).

وقد سجل عدد الوفيات نتيجة الحوادث بالشواطئ، خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الى 5 أوت، تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ، التي توفي فيها 62 شخصا، في حين ارتفع عدد الذين تم إنقاذهم وإسعافهم من 302 خلال السنة الماضية إلى 359 خلال سنة 2024

أما في ما يتعلق بحوادث الطرقات، فقد سجلت بدورها ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، حيث تم تسجيل 8327 حادثا من 1 الى 5 أوت الجاري، مقابل 7664 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. في المقابل، انخفض عدد القتلى نتيجة هذه الحوادث من 160 في السنة المنقضية إلى 127 سنة 2024.

وبخصوص حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والأعشاب الجافة، سجلت مصالح الحماية المدنية ارتفاعا في عددها مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 1600 حريق تتوزع كالتالي، 308 حرائق أتت على 594 فاصل 61 هكتار من المحاصيل الزراعية، و87 حريقا تضررت بسببه 266 فاصل 65 هكتارا من الغابات، و1205 حريقا اندلعت في الأعشاب الجافة والحصائد أتت على أكثر من 838 هكتارا.



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في المقابل، تم تسجيل 807 حريقا خلال الفترة الممتدة بين 1 جوان و5 اوت من السنة الماضية، تتوزع على 127 حريقا في المحاصيل الزراعية و52 حريقا في الغابات و628 حريقا في الأعشاب الجافة والحصائد.



