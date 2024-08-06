توزر: مبادرة من أصحاب العربات السياحية بتنظيف المسلك السياحي داخل الواحة ودعوة إلى العناية به

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قام أصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول في مدينة توزر، لليوم الثاني على التوالي، بتنظيف وجمع الفضلات المتناثرة على طول المسلك السياحي داخل الواحة القديمة باستعمال وسائل خاصة، بالاضافة الى جمع النفايات البلاستيكية المتناثرة، داعين الاطراف المعنية الى ضرورة الاعتناء بالمسلك وحسن اعداده للموسم السياحي.

وذكر رئيس محطة العربات السياحية، وصاحب عربة عبد المجيد سوالمي، لصحفية "وات" أنه رغم شبه غياب الأنشطة السياحية المرتبطة بالجولات بواسطة العربات المجرورة خلال في فصل الصيف، إلا أن عددا من السياح والأدلاء السياحيين لفتوا نظرهم في مناسبات عدة إلى ضرورة العناية بنظافة المسلك السياحي في الواحة، بسبب وجود نفايات متنوعة وتكدس الأوساخ على جانبي الأودية بالواحة بعد عملية تنظيف الوادي وجهره في الفترة الأخيرة.

ووجه سوالمي نداء إلى الدائرة الفرعية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من أجل العناية بالمسلك في ما يتعلق بقص الأغصان، التي تمثل خطرا على حركة العربات، باعتبار وجود أشجار شوكية ومتشابكة فضلا عن سقوط بعض أشجار النخيل أو الأشجار الأخرى التي لا يقع إزالتها وتسد منفذ مرور العربات، وفق قوله.

وبين من جانبهم عدد من أصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول المشاركين في هذا الجهد، أنهم سعوا خلال يومين إلى جمع كميات من الفضلات على طول المسلك والأودية المحاذية له، انطلاقا من محطة العربات السياحية مرورا بوادي القرهمان وبلد الحضر وغيرها من المواقع التي يمر عبرها المسلك، مؤكدين أنهم سيعملون على مواصلة مبادرتهم في الفترة القادمة كلما سمحت الظروف، وذلك باعتبار أهمية الواحة القديمة بوصفها مقصدا رئيسيا في جولات السياح بواسطة العربات المجرورة.



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وطالبوا مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بضرورة مراقبة المسلك دوريا، فضلا عن مراقبة نشاط الوفود السياحية التي تزور الجهة لضمان تقديم خدمة جيدة من ناحية ومن أجل مراقبة برنامج الجولات المبرمجة في مدينة توزر، نظرا لتعمد بعض الأدلاء عدم برمجة جولة داخل المدينة، كما اكدوا ضرورة الاعداد الجيد للموسم الشتوي القادم وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.