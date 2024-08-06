الالعاب الاولمبية 2024 - مركز اعلامي "عملاق" ووكالات انباء نزلت بثقلها البشري واللوجستيكي للتغطية الصحفية

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يعد المركز الاعلامي الرئيسي القلب النابض لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

بما يوفره من فضاء لعمل الاعلاميين والمصورين للترويج للالعاب واخبارها بالكلمة و الصورة وتقريب الحدث الاولمبي العالمي لاحباء الرياضة والحركة الاولمبية في كل القارات .

وفضلا عن المراكز الفرعية الكبرى بجانب مختلف مواقع الالعاب اختارت اللجنة الفرنسية المنظمة للالعاب تركيز المركز الاعلامي الرئيسي بقصر المؤتمرات ب"بورت لا مايي" في الدائرة 17 بباريس. وهو قريب جدا من شبكة النقل.

ويشتمل المركز اللاعلامي الرئيسي "العملاق" على ثلاثة طوابق بقصر المؤتمرات بباريس . وتبلغ مساحته الجملية قرابة 22000 متر مربع موزعة على طوابق بما في ذلك 4500 متر مربع تمت تهيئتها لتركيز مكاتب خاصة بشركاء الالعاب ومكاتب لصحف ووكالات انباء عالمية نزلت بثقلها البشري واللوجستيكي لتغطية الدورة الاولمبية على غرار وكالات الانباء الفرنسية والاسبانية والصينية واليابانية والامريكية ورويترز وغيرها .. ويتصل المركز بالكامل بالانترنات عالية التدفق وتتوفر به خدمة شبكة "ويفي" فضلا عن أربع قاعات للمؤتمرات الصحفية تمت تسميتها بأسماء أنهار فرنسية على غرار "السين" و"لاغاروا" ..



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وتمت تهيئة قاعة تحرير مركزية تتسع ل500 صحفيا فضلا عن مكاتب كبرى خاصة بالمصورين والدعم التكنولوجي والارشاد والتعهد بالات التصوير.

وتم تركيز عشرات اجهزة تلفزين منتشرة في القاعة الكبرى للصحفيين تنقل مباشرة المنافسات من مختلف مواقع الالعاب وتقرب الاحداث للصحفيين . . كما تتوفر في المركز الرئيسي فضاءات خاصة لراحة الصحفيين ومطاعم ومقاه، ومغازة وصيدلية وخدمة غسيل الملابس.

ويرتاد المركز الاعلامي الرئيسي يوميا مئات الاعلاميين من مختلف الاجيال ووسائل الاعلام العالمية يؤمنون التغطية الاعلامية ويتقاسمون تجاربهم

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وحول تجربة وكالات الانباء االعالمية في تغطية الاحداث الرياضية الكبرى اوضح "جيروم مارتين" احد مسؤولي التحرير بدسك وكالة الانباء الفرنسية (افب) بالمركز الاعلامي الرئيسي بباريس لمبعوث وكالة (وات) ان الوكالة تعول على قرابة 200 صحفيا ومصورا وتقنيا لتغطية دورة الالعاب الاولمبية 2024 مشيرا الى ان وكالة(افب) تبث يوميا قرابة 400 برقية في علاقة بالالعاب وذلك باللغات الفرنسية والعربية والانقليزية والبرتغالية والالمانية والاسبانية.

واوضح مارتين ان عددا من صحفيي مختلف الدوائر على غرار الرياضة وشؤون الامن بالتنسيق مع دائرة "الاحداث الكبرى" يؤمنون تغطية الدورة الاولمبية باريس 2024.

واضاف ان تنظيم العمل في دسك المركز الاعلامي الرئيسي هونفسه مقارنة بمكاتب الوكالة بالدسك المركزي وان التغطية تتم في سياق الالتزام بكل تقاليد العمل اليومي من اجتماعات تحرير الى توزيع المهام. كما بين ان الوكالة تغطي مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى بنفس عدد الصحفيين تقريبا مهما كان موقعها في فرنسا او في الخارج



ومن جهته اوضح مسؤول دائرة التحرير لوكالة رويترز بالمركز الصحفي الرئيسي "اوسين شين" ان الوكالة نشرت صحفييها في كل مواقع الالعاب من اجل متابعة حينية لمختلف اخبار ونتائج الالعاب .وان الدسك الموجود بمقر المركز الاعلامي الرئيسي يبث ما يفوق 100 برقية يوميا الى جانب مختلف خدمات التصوير والتلفزيون .كما انه تتم تغطية رياضات العاب القوى والسباحة والجمباز بمعدل اربعة صحفيين في كل موقع .

وقال في تصريحه لوكالة وات) ان اخبار الالعاب تبث باللغات الانقليزية والفرنسية والاسبانية والعربية والصينية والروسية ملاحظا ان التغطية متواصلة كامل اليوم

واضاف ان وكالة رويترز تعودت على تغطية بقية الدورات الاولمبية بنفس العدد تقريبا من الصحفيين وانها ستفعل نفس الشيء في الدورات الاولمبية المقبلة