في أول ظهور لهما على ركح مهرجان صفاقس الدولي ... مجموعة "قولترا ساوند سيستم " تكسب الرهان، ومجموعة "يوما" تتعثر في انطلاق العرض

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أحيت المجموعتان الموسيقيتان "يوما" للثنائي، رامي الزغلامي وصابرين جنحاني، و"قولترا ساوند سيستم" للفنان حليم اليوسفي، ليلة الإثنين، في أول ظهور لهما على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، وذلك ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي.

وانطلق العرض بعد تأخير بحوالي ساعة عن الموعد المحدد تلاه حدوث عطب فني طرأ على آلة الغيتارة، ثم تم تجاوز هذا التعثر وكانت البداية مع مجموعة "يوما " رفقة الثنائي، رامي الزغلامي وصابرين الجنحاني، اللذين صافحا الجمهور بأغنية حب رومنسية عنوانها "ليا سنين ".



وظهرت مجموعة "يوما" في هذا العرض وقد تعززت بعنصرين موسيقيين شابين، هما عزيز بن عيسى على الغيتار وبشير الجلاصي على الباتري، ليتقاسما مع نواة المجموعة، رامي الزغلامي وصابرين الجنحاني، مشروعهما الفني.



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وأمتعت المجموعة الجمهور الحاضر سيما منهم عشاق الموسيقى البديلة، بأغاني باللهجة الدارجة التونسية، على إيقاع موسيقى الروك، والبلوز، والموسيقى اللاتينية والعالمية منها، "دنيا تدور"، و"قسما"، و"تعرفني"، و"قمرة وذيب"، و"فرططو"، و"أحنا كبار"، و"نحبك في سكات"،و"سماك" التي تم إهدائها لشعب غزة، فضلا عن "نغير عليك"، و"مالك الصحراء".

كما قدمت "يوما" عددا من إصداراتها الغنائية الجديدة .



هذه الأغاني التي كانت باللهجة التونسية الدارجة على وقع الموسيقى العالمية، تفاعل معها الجمهور الحاضر بالغناء والرقص والتقاط صور لتخليد اللحظة.



وبدورها، وفي أول ظهور لها هي الآخرى على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، أثثت مجموعة "قولترا ساوند سيستم "للفنان حليم اليوسفي، الجزء الثاني من السهرة، وذلك في مواصلة لرحلة الموسيقى البديلة

وقد، أبدع الفنان، حليم اليوسفي، في إطراب الجمهور الحاضر بأشهر أغانيه منها "وين "، و"شفت البلدان أو راسي شاب"، و"يا بنادم"، و"أحنا في بلادنا متفرقين"، و"وين مشيت "، و"جندى " ... وغيرها، وذلك على إيقاع موسيقى الريغي، والسطمبالي والقناوي، فضلا عن الطابع الموسيقى التونسي.



في هذه السهرة المشتركة يمكن القول ان مجموعة "غولترا ساوند سيستام "، قد نجحت في كسب الرهان، لما حظيت به من إعجاب واستحسان من قبل الجمهور، وفق ما رصدته صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء من إنطباعات عدد من الحاضرين، مقابل تعثر في انطلاقة مجموعة "يوما" رفقة الثنائي، كما قدمت "يوما" عددا من إصداراتها الغنائية الجديدة ، بسبب التأخر في اعتلاء الركح، والعطب الفني الذي طرأ على آلة الغيتار، ومقاطعتها النقطة الإعلامية التي تم برمجتها بعد العرض بسبب الإنتقادات التي وجهت لهما من قبل ممثلي وسائل الإعلام.