جندوبة: تخصيص جلسة عمل لدعم شركات أجنبية منتصبة بالولاية ومساعدتها على حلحلة الصعوبات الإدارية

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تدارس المشاركون في جلسة عمل انعقدت بتونس العاصمة، سبل دعم عدد من الشركات الأجنبية المنتصبة بولاية جندوبة، ومساعدة اصحابها على حلحلة الصعوبات الإدارية، التي حالت دون انطلاق البعض منها في العمل.



وذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي الشريف لشناني، ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة سعد الله الخلفاوي، انه تم خلال الجلسة بحث الطرق الضامنة لمساعدة السلطة الجهوية ومعاضدتها من اجل تمكين مصنع كوابل السيارات "سوموتيمو" من الانطلاق في احداث مشروعة الجديد، الذي من شانه ان يدعم النسيج الاقتصادي والخدماتي ويخلق نحو 4000 موطن شغل.

واعتبر اللشناني والخلقاوي ان تمسك المستثمر بإحداث مشروعه "مؤشر إيجابي يستوجب التثمين خاصة في ظل المنافسة اللافتة التي تشهدها السوق العالمية في مثل هذه المشاريع"، مع الاشارة الى برمجة رئاسة الحكومة عقد اجتماع في الغرض ينهي انتظار المستثمر ويمكنه من استكمال بقية الإجراءات التي حالت دون انتصابه.