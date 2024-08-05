وزارة الشؤون الدينية :فتح باب التسجيل عن بعد، لأداء فريضة الحجّ لسنة 1446 هـ/ 2025 من 12 اوت الى 13 سبتمبر

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اعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين ان التسجيل عن بعد ، لاداء فريضة الحج لسنة 1446 هـ / 2025 ينطلق يوم الاثنين 12 اوت ويتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبر 2024 بدخول الغاية.



وبينت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ انه على جميع الرّاغبين في الترشّح لأداء فريضة الحجّ سواء كانوا من المترشّحين لأوّل مرّة او مترشحين سابقين، التّسجيل حصريا عبر الموقع الرّسمي لوزارة الشّؤون الدّينيّة ، عن طريق الرّابط - "تسجيل الحجّ 1446 هـ / 2025 م"-

ودعت وزارة الشّؤون الدّينيّة المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.



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