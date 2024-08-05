فتح باب الترشح للحصول على منح دراسية في مؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية (وزارة التعليم العالي)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشحات للطلبة التونسيين للتمتع ب 100 منحة دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 بالنسبة لحاملي شهادة باكالوريا لسنة 2024، وفق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك سابقا".

ويمكن لحاملي شهاد ة البكالوريا الراغبين في المشاركة في برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي، تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت الجاري، اعتمادا على الاستمارة الالكترونية على أن يتم نشر قائمة المقبولين دون سواهم على الموقع الرسمي للوزارة ، يوم الجمعة 16 أوت 2024.







...



ويبلغ عدد المنح بالنسبة لكليات الطب 32 منحة و10 منح بالنسبة لكليات طب الأسنان و8 منح للراغبين بالالتحاق بكليات الصيدلة.

كما يوفر هذا البرنامج 12 منحة في المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إضافة إلى 38 منحة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدارس الوطنية للعلوم والمدارس الوطنية العليا للفنون.



ويشترط في المترشح للمنح الخاصة بدراسة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن يكون متحصلا على بكالوريا 2024 ، الدورة الرئيسية، في اختصاص علوم تجربية أو رياضايات، بمعدل لا يقل عن 15 من 20 على أنه لا يمكن الترشح في اختصاص تم الحصول عليه في الجامعات التونسية، فيما يشترط في المترشح لمنح الدراسة بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للفنون والمهن، أن يكون متحصلا على شهادة بكالوريا 2024، الدورة الرئيسية، في اختصاص اقتصاد وتصرف أو علوم تجريبية أو رياضيات أو تقنية أو إعلامية، بمعدل لا يقل عن 12.5 من 20.



