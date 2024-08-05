هذا ما قررته الدائرة الجناحية في حق عبير موسى

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قررت صباح اليوم هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتداىية بتونس ،حجز القضية التى رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسى للمفاوضة والتصريح بالحكم .



وتتعلق القضية بشكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسى على خلفية تصريحات لهذه الأخيرة اعتبرتها الهيئة مسيئة لها .





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يذكر ان عبير موسى مودعة بالسجن على خلفية ما يعرف بقضية مكتب الضبط منذ اكتوبر الماضي ،كما تعلقت بها عدة شكايات أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،وشكاية رفعها عليها فرع الاخوان المسلمين بتونس.



هذا وصدر حكم في حق موسى من قبل محكمة الاستئناف تمثل في الحكم عليها بخطية مالية قدرها 7 الاف دينار في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.