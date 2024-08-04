مفتي الجمهورية: يوم الثلاثاء 6 اوت مفتتح شهر صفر 1446

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663df42279f054.58107941_hnkfilmpqjoeg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مفتي الجهورية، ، هشام بن محمود، اليوم الاحد، انه تعذر رؤية هلال شهر صفر 1446 هـ، بعد غروب شمس يوم الاحد 4 اوت مشيرا الى ان يوم غد الاثنين 5 اوت 2024 هو تمام شهر محرم 1446 هـ.



واضاف، في بلاغ له اليوم، ان يوم الثلاثاء 6 اوت سيكون مفتتح شهر صفر 1446 هـ

