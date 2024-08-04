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مفتي الجمهورية: يوم الثلاثاء 6 اوت مفتتح شهر صفر 1446

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 20:57 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن مفتي الجهورية، ، هشام بن محمود، اليوم الاحد، انه تعذر رؤية هلال شهر صفر 1446 هـ، بعد غروب شمس يوم الاحد 4 اوت مشيرا الى ان يوم غد الاثنين 5 اوت 2024 هو تمام شهر محرم 1446 هـ.

واضاف، في بلاغ له اليوم، ان يوم الثلاثاء 6 اوت سيكون مفتتح شهر صفر 1446 هـ


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