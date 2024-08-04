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رئاسية 2024: بوعسكر يتوقع أن تقارب نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة سابقتها

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 15:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
توقع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تقارب نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية السابقة في سنة 2019.

وقال في تصريح ل(وات) "الثابت أن الناخب التونسي يهتم أكثر بالإقبال على الانتخابات الرئاسية مقارنة بالانتخابات التشريعية".
وكان قد أدلى أكثر من 3 ملايين ناخب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2019.
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وأشار بوعسكر إلى أن الصورة ستتضح أكثر للناخبين التونسيين، البالغ عددهم أكثر من 9 مليون ناخب، بعد الإعلان يوم 11 أوت الجاري عن القائمة الأولية للمترشحين.
من جهة أخرى، توقع بوعسكر أيضا أن يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024 في اليومين الأخير من فترة قبول الترشحات.
ويغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 6 أوت الجاري، وقد تلقت هيئة الانتخابات 4 مطالب ترشح فقط إلى حد الآن.


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