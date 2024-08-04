أولمبياد 2024: بقية الرياضيين التونسيين يلتحقون بالقرية الأولمبية بباريس

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التحق بقية الرياضيين التونسيبن المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية بالقرية الاولمبية ليخوضوا المنافسات خلال الاسبوع الاخير من الاولمبياد الذي يختتم يوم 11 اوت الجاري بباريس.



وقد باشر الرباع كارم بن هنية التدريبات تحت اشراف مدربه محمد بن عمر في انتظار بداية منافسات رفع الاثقال . كما وصل منذ يومين لاعبو منتخب التايكواندو الذين واصلوا تحضيراتهم بباريس بعد ان خاضوا تربصا بالحمامات. ويضم منتخب التايكواندو اكرام الظاهري وشيماء التومي وخليل الجندوبي وفراس القطوسي.





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ويذكر ان إكرام الظاهري ستواجه في ثمن نهائي ضمن منافسات وزن - 49كغ المكسيكبة سوزا نارانجو في حين أعفت القرعة البطل العالمي و الأولمبي والمصنف الأول في العالم محمد خليل الحندوبي في الدور الأول وذلك ضمن منافسات وزن -58كغ .



ويشار الى ان ممثلي المصارعة التونسية وصلوا كذلك الى القرية الاولمبية . ويتعلق الامر بالمصارع سليمان نصر والمصارعتين زينب الصغير وسوار بوستة .

ويذكر ان تونس تشارك ب26 رياضيا ورياضية في الدورة الاولمبية . وتملك في رصيدها الى حد يوم امس السبت ميدالية فضية واحدة فاز بها المبارز فارس الفرجاني .



ومن جهة اخرى اثار خروج العداءة مروى بوزياني من تصفيات سباق 300 متر موانع صباح اليوم بملعب فرنسا امتعاضا لدى الوفد التونسي حيث صرح عضو من الوفد ان نظام التصفيات غير عادل حيث ان القرعة وضعت بوزياني في مجموعة صعبة وهي الاقوى من بين بقية المجموعات مما جعل مهمتها صعبة في التاهل رغم حصولها على المركز السادس فيما كانت تحتاج لمركز خامس على الاقل للتاهل مشيرا الى ان عداءات اخريات في المجموعتين 2 و3 تاهلن الى النهائي بوقت اكثر من رقم مروى بوزياني " 9د و10ث و91 بالمائة"

واضاف ان نظام التصفيات غير منصف لانه يؤهل خمس متسابقات فقط من كل مجموعة مهما كان الوقت المسجل مشيرا الى انه من بين المتأهلات الخمسة عشر إلى النهائي ( 3 مجموعات) توجد عشرة متسابقات تأهلن بتوقيت اكثر من توقيت مروى