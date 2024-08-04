أخصائي نفسي يوصي بضرورة الاستحمام بالماء البارد لامتصاص الوهن واتباع طرق غير دوائية للتنفس لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة

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أوصى الأخصائي النفسي مروان الرياحي اليوم الأحد، المرضى الذين يعانون من اكتئاب مزمن وقلق مرضي أو الاشخاص العاديين الذين يقلقهم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بالاستحمام بالماء البارد لتقليل الاحساس بالوهن والتعب واتباع طرق غير دوائية لتنفس صحي وسليم.



وأضاف مروان الرياحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المزمن ولا يتعاطون أدوية مضادة للاكتئاب يؤثر فيهم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ويصيبهم الوهن والتعب وهو ما يدفعهم الى الركون الى الراحة والعزلة وعدم ممارسة الأنشطة اليومية.





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ودعا الأخصائي النفسي هؤلاء المرضى الى ضرورة ممارسة بعض الأنشطة الرياضية مرتين على الأقل في الأسبوع وتعاطي الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق.



ولفت الى أن أغلب الناس يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وهو ما يؤثر حسب تقديره في مردوديتهم ويكسبهم صفات الكسل والاحساس بالتعب الدائم حيث يكون الجسم في حالة ارتخاء والمزاج سيئ.



وفي المقابل أبرز الاخصائي النفسي انه يوجد فئة من الناس من الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي في فصل الشتاء تتوق الى حلول فصل الصيف للتمتع بالشمس ويصبح المزاج مستقرا ويكون الشخص أكثر مردودية.



وأشار الى وجود شريحة أخرى من الاشخاص الذين يميلون الى فصل الصيف بغية الترفيه والسفر، فضلا عن الاطفال الذين يزاولون تعليمهم فيكون فصل الصيف عطلة ممتدة يمضون خلالها أوقات جميلة.



يذكر أن مدير إدارة البحث والتطوير بالمعهد الوطني للرصد الجوي حاتم بكور، كان قد أفاد خلال شهر ماي الماضي أن درجات الحرارة قد تتجاوز المعدلات العادية خلال صائفة 2024، وذلك وفقًا للنتائج والمؤشرات التي توصل إليها المعهد، والاحتمالات العالية المتعلقة بالتوقعات المناخية الفصلية.