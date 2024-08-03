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المرصد التونسي للمياه تلقى 598 بلاغا من المواطنين خلال جويلية 2024 بشان مشاكل في امدادات مياه الشرب

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 15:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف المرصد التونسي للمياه عن تلقيه 598 تبليغا من المواطنين، خلال شهر جويلية 2024، بشأن الحق في الحصول على المياه. وأضاف المرصد في معطيات نشرها، السبت، ان التبلغيات شملت 510 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية.

وأشارالى تصدر ولاية سوسة خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 97 تبليغا تلتها ولاية صفاقس بـ85 تبليغا, في حين ورد من ولاية قفصة 45 تبيلغا ومن ولايتي المنستير ونابل على التوالي 42 و40 تبليغا. وتلقى المرصد، أيضا، 26 بلاغا من المواطنين تتصل بتحركات احتجاجية للتعبير عن رفض مشاكل المياه ونقصها.

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و أشار المرصد الوطني للفلاحة من جهة اخرى الى أن نسبة امتلاء السدود التونسية (الشمال والوسط والوطن القبلي) بلغت 8ر25 بالمائة  الى حدود 2 أوت 2024 أي بإجمالي 209ر606 مليون متر مكعب.


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