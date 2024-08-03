منصف بوكثير يطلع على المعرض التوثيقي الملتئم بمناسبة ستينية مسرح الهواء الطلق بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/9/centre-culturel-hammamet2.jpg width=100 align=left border=0>

أدى الوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير ، مساء الجمعة 2 أوت 2024، زيارة إلى المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار المتوسط للثقافة والفنون اطلع خلالها على المعرض التوثيقي الرقمي "معنى، مكان، مهرجان" الذي انتظم بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيس مسرح الهواء الطلق بالحمامات.

"معنى، مكان، مهرجان" هو معرض انتظم من 31 جويلية إلى 2 أوت ويمثل عودة على تاريخ مسرح الهواء الطلق بالحمامات ومهرجان الحمامات الدولي من خلال عرض خمسة مسارات توثق أبرز الرموز الثقافية التي اعتلت ركح مسرح الحمامات الدولي من مطربين وممثلين ومسرحيين تونسيين وعرب ومن مختلف بلدان العالم، إلى جانب التعريف بالمثقفين الذين تداولوا على تسيير المركز الثقافي الدولي بالحمامات ومهرجان الحمامات، إضافة إلى أهم المقالات التي ساهمت في توثيق تاريخ هذا المسرح.

ويعتمد هذا المعرض أساسا على المحامل الرقمية إذ يُقدم على شاشات تلفزية تم تركيزها في الفضاء الخارجي من المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار المتوسط للثقافة والفنون ليكون على مرأى من روّاد المهرجان





...



وللإشارة، يسدل الستار على الدورة 58 من مهرجان الحمامات الدولي مساء اليوم بعرض "تخيل" لكريم ثليبي، وكان جمهور الحمامات قد عاش أمس على وقع سهرة فنية متميزة أحيتها الفنانة يسرا محنوش وحضرها جمهور كبير وواكبها بالمناسبة الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير.

