آفاق تجويد ظروف العمل بالمدارس الابتدائية أبرز محاور إجتماع وزيرة التربية بعدد من مديري المدارس

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كان الاطلاع على مشاغل إطار الاشراف المهنية والمادية والبحث عن آفاق تجويد ظروف العمل بالمدارس الابتدائية والارتقاء بجودة قيادة المؤسسة التربوية أبرز محاور اللقاء الذي جمع مؤخرا وزيرة التربية سلوى العباسي بعدد من مديري المدارس الابتدائية من كل المندوبيات الجهوية للتربية حسب ما جاء في بلاغ الوزارة اليوم السبت.



وأضاف بلاغ وزارة التربية ان الاجتماع تناول أيضا المسائل المتعلقة بمنحة الريف ومنحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة السكن إضافة إلى وضعية المديرين المكلفين خلال سنة 2023.





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ولفت البلاغ الى أنه تم بالمناسبة التأكيد على أن هذه المسائل هي في طور التشاور في إطار التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي إضافة إلى مسألة التكليف بخطة مدير وبمهمة مساعد مدير بالمدارس الابتدائية.



كما تم تثمين المقترحات المتعلقة بتكوين المديرين ولاسيما الجدد منهم والعمل على تسوية الوضعية القانونية والإدارية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية.



وشدد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على أهمية تطوير الخدمات المدرسية المسداة للتلاميذ خاصة بالمدارس الابتدائية الريفية وضمان حقهم في ظروف جيّدة للتعليم والتعلّم إضافة إلى دفع المبادرات المتعلقة بالأنشطة الثقافية وتحفيز الأسرة التربوية على الانخراط في مشروع المدرسة الأنموذجية للتميز التربوي.